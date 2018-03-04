В Малайзии любитель порно в голом виде напал на стюардессу во время полета
СМИ сообщили о происшествии в Малайзии. Любитель порно в голом виде напал на стюардессу во время полета.
Пассажир в возрасте 20 лет занимался просмотром роликов, после чего решил обнажиться и стал разгуливать по салону, не прекращая своего занятия. Люди сообщили о неадекватных действиях человека членам экипажа, после того, как он набросился на девушку. Общими усилиями им удалось связать злоумышленника и совершить посадку в аэропорту Дакки.
Сотрудники полиции быстро приехали на вызов и арестовали невменяемого пассажира. Он оказался студентом университета, но пока дальнейшая информация о принятых мерах наказания неизвестна.
Пассажир в возрасте 20 лет занимался просмотром роликов, после чего решил обнажиться и стал разгуливать по салону, не прекращая своего занятия. Люди сообщили о неадекватных действиях человека членам экипажа, после того, как он набросился на девушку. Общими усилиями им удалось связать злоумышленника и совершить посадку в аэропорту Дакки.
Сотрудники полиции быстро приехали на вызов и арестовали невменяемого пассажира. Он оказался студентом университета, но пока дальнейшая информация о принятых мерах наказания неизвестна.
Происшествия
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 22:20