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В Малайзии любитель порно в голом виде напал на стюардессу во время полета

СМИ сообщили о происшествии в Малайзии. Любитель порно в голом виде напал на стюардессу во время полета.

Пассажир в возрасте 20 лет занимался просмотром роликов, после чего решил обнажиться и стал разгуливать по салону, не прекращая своего занятия. Люди сообщили о неадекватных действиях человека членам экипажа, после того, как он набросился на девушку. Общими усилиями им удалось связать злоумышленника и совершить посадку в аэропорту Дакки.

В Малайзии любитель порно в голом виде напал на стюардессу во время полета


Сотрудники полиции быстро приехали на вызов и арестовали невменяемого пассажира. Он оказался студентом университета, но пока дальнейшая информация о принятых мерах наказания неизвестна.
Происшествия
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 22:20
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