В конгрессе раскритиковали Трампа за слова о «пожизненном» правлении Си Цзиньпина

Ро Хана не понял, шутка это была президентская или нет, но на всякий случай возмутился такими пожеланиями Трампа, назвав их самыми антиамериканскими в контексте обсуждения китайского лидера Си Цзиньпина.Ранее Дональд Трамп в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде на закрытой встрече с однопартийцами высказал удовлетворение тем, если бы Си Цзиньпин остался на занимаемом посту пожизненно.Дело в том, что согласно действующей Конституции КНР председатель страны не может находиться на этом посту более двух пятилетних сроков подряд. Но недавно ЦК Компартии Китая внес в повестку дня мартовского съезда Всекитайского собрания предложение удалить эту фразу из Конституции страны. На съезде будут как раз рассматривать внесение изменений в китайскую Конституцию.