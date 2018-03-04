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В конгрессе раскритиковали Трампа за слова о «пожизненном» правлении Си Цзиньпина

Трамп-республиканец, «восхитился» бы пожизненным правлением китайского лидера Си Цзиньпина. За эти слова и был раскритикован в Твиттере конгрессменом-демократом Ро Хана, членом палаты представителей США

В конгрессе раскритиковали Трампа за слова о «пожизненном» правлении Си Цзиньпина


Ро Хана не понял, шутка это была президентская или нет, но на всякий случай возмутился такими пожеланиями Трампа, назвав их самыми антиамериканскими в контексте обсуждения китайского лидера Си Цзиньпина.


Ранее Дональд Трамп в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде на закрытой встрече с однопартийцами высказал удовлетворение тем, если бы Си Цзиньпин остался на занимаемом посту пожизненно.

Дело в том, что согласно действующей Конституции КНР председатель страны не может находиться на этом посту более двух пятилетних сроков подряд. Но недавно ЦК Компартии Китая внес в повестку дня мартовского съезда Всекитайского собрания предложение удалить эту фразу из Конституции страны. На съезде будут как раз рассматривать внесение изменений в китайскую Конституцию.
Политика
Добавил: George21 Вчера, 23:00
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