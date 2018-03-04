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15-летний волжанин песней Высоцкого покорил судей на шоу «Ты – супер»

Юный вокалист из города Волжский прошёл во второй тур шоу «Ты – супер». 15-летний Виктор Борисов душевно исполнил композицию Владимира Высоцкого «Борьба» и заслужил комплименты от членов жюри, составленного из профессионалов.

15-летний волжанин песней Высоцкого покорил судей на шоу «Ты – супер»


Пятнадцатилетний подросток из Волжского сумел растрогать профессиональное жюри в первом туре музыкального шоу «Ты – супер». Как только Виктор Борисов начал петь первый куплет известной песни о войне барда Владимира Высоцкого, композитор Виктор Дробыш дал «зелёный свет» юному дарованию. Также не дождались завершения композиции в исполнении школьника из Волгоградской области композитор Игорь Крутой и певица Юлианна Караулова, которые дружно нажали заветную кнопку. Единственный, кого не тронула баллада о Великой Отечественной войне, оказался певец Сергей Лазарев.

Добавим, что старшеклассник из школы №30 города Волжский уже принимал участие в музыкальных телепроектах. Так, ранее Виктор пытался пробиться в финал шоу «Голос. Дети» (Первый канал), но попытка была неудачной. Теперь волжанин – во втором туре конкурса «Ты – супер», и зрители ждут: какую песню выберет Витя Борисов для следующего выступления? Отметим, что сам юный талант неоднократно говорил, что Владимир Высоцкий – один из его любимейших бардов.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Максим Литвиненко Вчера, 22:40
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