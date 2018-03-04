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Хакеры открыли доступ ко всем платным играм на PlayStation 4

Постоянно опасаясь активности хакеров, японской корпорацией периодически выпускаются новые версии прошивок для Sony PlayStation 4. Несмотря на все попытки исключить взлом системы, совсем недавно, несколькими профессиональными хакерами была сломана защита новой версии очередной прошивки - 4.55. Результат подобных действий очевиден, и обусловлен возможностью наслаждаться играми бесплатно, без необходимости их покупки.

Как рассказал один из хакеров, после обнаружения бреши в защите знаменитой Sony PlayStation 4, появилась возможность взламывать игровую консолью любой модификации, включая приставки PS4 Pro и PS4 Slim. Другим хакером, кроме публикации эксплойта, позволяющего взлом новейших прошивок, еще и добавилено видео, где подробно демонстрируются результаты его работы.
Хакеры открыли доступ ко всем платным играм на PlayStation 4


Сейчас, специалистами обнаружены в новой версии прошивки две уязвимости. Разработчики компьютерных технологий со дня на день представят ПО для игровой консоли четвертого поколения, позволяющего играть в платные игры бесплатно, после установки на приставку. Для использования подобного программного обеспечения, необходимо владельцам Sony PlayStation 4 обновить текущую версию прошивки на консоли до номера версии 4.55. Так же отмечается, что через некоторое время от новых игр будет поступать запрос, требующий новую прошивку, поэтому бесплатность не вечная, а на 4 - 6 месяцев.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Вчера, 22:00
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