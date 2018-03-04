Хакеры открыли доступ ко всем платным играм на PlayStation 4

Как рассказал один из хакеров, после обнаружения бреши в защите знаменитой Sony PlayStation 4, появилась возможность взламывать игровую консолью любой модификации, включая приставки PS4 Pro и PS4 Slim. Другим хакером, кроме публикации эксплойта, позволяющего взлом новейших прошивок, еще и добавилено видео, где подробно демонстрируются результаты его работы.Сейчас, специалистами обнаружены в новой версии прошивки две уязвимости. Разработчики компьютерных технологий со дня на день представят ПО для игровой консоли четвертого поколения, позволяющего играть в платные игры бесплатно, после установки на приставку. Для использования подобного программного обеспечения, необходимо владельцам Sony PlayStation 4 обновить текущую версию прошивки на консоли до номера версии 4.55. Так же отмечается, что через некоторое время от новых игр будет поступать запрос, требующий новую прошивку, поэтому бесплатность не вечная, а на 4 - 6 месяцев.