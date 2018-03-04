В США ветер сломил 227-летнее дерево, посаженное Джорджем Вашингтоном
Первый президент Соединенных Штатов Джордж Вашингтон посадил многолетнюю канадскую тсугу в далеком 1791 году.
Но в результате пронесшегося ураганного ветра многолетняя канадская тсуга рухнула в возрасте 227 лет в Маунт-Верноне.
Также власти Маунт-Верноны на своей официальной странице в социальной сети Facebook сообщают еще об одном, не выдержавшем силы ветра дереве. Это – кедр, произраставший в непосредственной близости с могилой Джорджа Вашингтона.
Но не только деревья пали жертвой урагана на Восточном побережье США. Погибло уже восемь человек. Сотни тысяч жителей штатов Массачусетс, Нью-Джерси остаются без электроснабжения. В штате Мэриленд объявили режим чрезвычайного происшествия.
Но в результате пронесшегося ураганного ветра многолетняя канадская тсуга рухнула в возрасте 227 лет в Маунт-Верноне.
Также власти Маунт-Верноны на своей официальной странице в социальной сети Facebook сообщают еще об одном, не выдержавшем силы ветра дереве. Это – кедр, произраставший в непосредственной близости с могилой Джорджа Вашингтона.
Но не только деревья пали жертвой урагана на Восточном побережье США. Погибло уже восемь человек. Сотни тысяч жителей штатов Массачусетс, Нью-Джерси остаются без электроснабжения. В штате Мэриленд объявили режим чрезвычайного происшествия.
Происшествия
Добавил: George21 Вчера, 21:40