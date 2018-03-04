В США ветер сломил 227-летнее дерево, посаженное Джорджем Вашингтоном

Но в результате пронесшегося ураганного ветра многолетняя канадская тсуга рухнула в возрасте 227 лет в Маунт-Верноне.Также власти Маунт-Верноны на своей официальной странице в социальной сети Facebook сообщают еще об одном, не выдержавшем силы ветра дереве. Это – кедр, произраставший в непосредственной близости с могилой Джорджа Вашингтона.Но не только деревья пали жертвой урагана на Восточном побережье США. Погибло уже восемь человек. Сотни тысяч жителей штатов Массачусетс, Нью-Джерси остаются без электроснабжения. В штате Мэриленд объявили режим чрезвычайного происшествия.