Американский студент расстрелял родителей из служебного оружия отца-полицейского

Инцидент случился на территории университета, где учился юноша в возрасте 19 лет. Администрация вызвала сюда родителей и попросила забрать сына из учреждения из-за подозрений в употреблении наркотиков. Затем между родственниками произошла небольшая ссора, закончившаяся убийством.Преступник пытался скрыться и несколько часов полицейские искали его убежище. После ареста он не оказал сопротивления, но пока нет сведений, как юноша смог забрать оружие родителя.