Американский студент расстрелял родителей из служебного оружия отца-полицейского
СМИ сообщили о происшествии в Мичигане. Американский студент расстрелял родителей из служебного оружия отца-полицейского.
Инцидент случился на территории университета, где учился юноша в возрасте 19 лет. Администрация вызвала сюда родителей и попросила забрать сына из учреждения из-за подозрений в употреблении наркотиков. Затем между родственниками произошла небольшая ссора, закончившаяся убийством.
Преступник пытался скрыться и несколько часов полицейские искали его убежище. После ареста он не оказал сопротивления, но пока нет сведений, как юноша смог забрать оружие родителя.
Инцидент случился на территории университета, где учился юноша в возрасте 19 лет. Администрация вызвала сюда родителей и попросила забрать сына из учреждения из-за подозрений в употреблении наркотиков. Затем между родственниками произошла небольшая ссора, закончившаяся убийством.
Преступник пытался скрыться и несколько часов полицейские искали его убежище. После ареста он не оказал сопротивления, но пока нет сведений, как юноша смог забрать оружие родителя.
Происшествия
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 21:20