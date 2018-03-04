Первые сувениры в честь свадьбы принца Гарри и Меган Маркл обсуждаются пользователями сетей
Представители Кенсингтонского дворца уверены, что туристы приедут на свадьбу принца Гарри и Меган Маркл и принесут большой доход стране. Первые сувениры в честь такого события уже поступили в продажу и обсуждаются пользователями сетей.
Среди них есть куклы, изображающие жениха и невесту, но люди после просмотра фото, оставили под ним много негативных сообщений. Им не понравился темный цвет кожи избранницы принца, а также внешне эти фигурки мало напоминают живых лиц. Многие юзеры не сомневаются, что только китайцы могли нарядить члена королевской семьи в бордовые брюки с синими туфлями.
Некоторые лица даже усмотрели в игрушках намеки на расизм и сравнили их с монстрами, а писательница Мишель Моран открыто написала, что куклы никуда не годятся. Кроме них можно купить кружки с надписью и другие сувениры. Будущие супруги решили пригласить на торжество горожан и школьников, чтобы обычные люди тоже смогли порадоваться счастливому событию в их жизни.
Среди них есть куклы, изображающие жениха и невесту, но люди после просмотра фото, оставили под ним много негативных сообщений. Им не понравился темный цвет кожи избранницы принца, а также внешне эти фигурки мало напоминают живых лиц. Многие юзеры не сомневаются, что только китайцы могли нарядить члена королевской семьи в бордовые брюки с синими туфлями.
Некоторые лица даже усмотрели в игрушках намеки на расизм и сравнили их с монстрами, а писательница Мишель Моран открыто написала, что куклы никуда не годятся. Кроме них можно купить кружки с надписью и другие сувениры. Будущие супруги решили пригласить на торжество горожан и школьников, чтобы обычные люди тоже смогли порадоваться счастливому событию в их жизни.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 21:00