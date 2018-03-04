Дмитрий Шепелев нашел замену Жанне Фриске и познакомил друзей с новой избранницей

Пару случайно снял Юсиф Эйвазов во время ужина после спектакля в Большом театре. Он сразу заметили рядом с Дмитрием Шепелевым очаровательную блондинку Екатерину Тулупову. Первые слухи о романе между ведущим и дизайнером появились в прошлом году, но влюбленные предпочитали скрывать свои отношения от общества и старались не попадаться на глаза журналистам.Однако знаменитости часто бывали на светских вечеринках, а пользователи сетей после просмотра снимков отметили, что мужчина быстро пришел в себя и начал новую главу в личной жизни. Пока официальных подтверждений со стороны звезд нет, так что их может связывать дружба, неверно истолкованная фанатами.