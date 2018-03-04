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Дмитрий Шепелев нашел замену Жанне Фриске и познакомил друзей с новой избранницей

Долгое время ведущий предавался воспоминаниям о Жанне Фриске, но сейчас пользователи сетей поняли, что он нашел ей замену. Дмитрий Шепелев познакомил избранницу со своими друзьями, после чего был запечатлен вместе с нею на фото.

Пару случайно снял Юсиф Эйвазов во время ужина после спектакля в Большом театре. Он сразу заметили рядом с Дмитрием Шепелевым очаровательную блондинку Екатерину Тулупову. Первые слухи о романе между ведущим и дизайнером появились в прошлом году, но влюбленные предпочитали скрывать свои отношения от общества и старались не попадаться на глаза журналистам.

Дмитрий Шепелев нашел замену Жанне Фриске и познакомил друзей с новой избранницей


Однако знаменитости часто бывали на светских вечеринках, а пользователи сетей после просмотра снимков отметили, что мужчина быстро пришел в себя и начал новую главу в личной жизни. Пока официальных подтверждений со стороны звезд нет, так что их может связывать дружба, неверно истолкованная фанатами.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 20:50
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