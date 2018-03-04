Выясняется личность мужчины, напавшего на Собчак

Во время празднования 87-летия последнего генсека ЦК КПСС Михаила Горбачёва произошёл инцидент с Ксенией Собчак, баллотирующейся на пост президента России. Неизвестный мужчина в ходе мероприятия подбежал к Собчак, выкрикнул: «Это за Жириновского!», после чего облил Ксению водой и сильно толкнул. Собчак не устояла на ногах и упала. Ещё до приезда полиции нападавшего помогла задержать личная охрана Горбачёва.Кто же толкнул кандидата в президенты РФ? При всей простоте вопроса - ответа пока нет! Сама пострадавшая в Сети распространила информацию, что хулиганом является Алан Дзуцев. О должности нападавшего также сообщила госпожа Собчак: Дзуцев - личный помощник Алексея Шапошникова, возглавляющего Мосгордуму. Однако тут же из окружения Шапошникова последовало опровержение. Пресс-секретарь председателя Мосгордумы Полина Орехова ответственно заявила, что хулиган не является официальным помощником Алексея Шапошникова.Добавим, что пять дней назад, в студии канала «Россия 1» Собчак выплеснула воду из стакана на Владимира Жириновского, грубо оскорблявшего кандидата в президенты РФ и женщину – Ксению Собчак.