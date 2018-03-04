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Алексей Воробьев разочаровал поклонников новым клипом из-за анимации

Певец давно интриговал поклонников записью нового клипа вместе с Катей Блейри, решив опубликовать его в Instagram. Они были разочарованы анимационным сюжетом Алексея Воробьева, признавшегося в своей любви к мультфильмам.

Многие люди отметили, что такие ролики давно вышли из моды, но простили своему кумиру экономию на качественной записи, потому что дуэт был подарком победительнице конкурса. Тогда Алексей Воробьев выбрал из числа участниц молодую певицу, которую сразу обсудили в сетях.

Алексей Воробьев разочаровал поклонников новым клипом из-за анимации


Подписчики откровенно назвали ролик халтурой, и сравнили его с рекламой врачей. Они разу отметили, что знаменитости было выгодно соединить вместе сюжет мультика с караоке и композицией. Фанаты также упомянули о другой версии хита, но пока исполнитель предпочитает хранить молчание.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 20:20
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