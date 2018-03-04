Алексей Воробьев разочаровал поклонников новым клипом из-за анимации

Многие люди отметили, что такие ролики давно вышли из моды, но простили своему кумиру экономию на качественной записи, потому что дуэт был подарком победительнице конкурса. Тогда Алексей Воробьев выбрал из числа участниц молодую певицу, которую сразу обсудили в сетях.Подписчики откровенно назвали ролик халтурой, и сравнили его с рекламой врачей. Они разу отметили, что знаменитости было выгодно соединить вместе сюжет мультика с караоке и композицией. Фанаты также упомянули о другой версии хита, но пока исполнитель предпочитает хранить молчание.