Microsoft оптимизировала Skype для более ранних версий ОС Android

Разработчики программного обеспечения для Skype утверждают, что обновление позволило сделать приложение менее ресурсозатратным. Также программа стала быстрее работать, а в условиях плохого соединения с сетью Интернет производительность остается на приемлемом уровне. Таким образом, пользователям будет обеспечен хороший звук и картинка при звонках.Отмечается, что программа должна появиться в доступе в течение следующих 14 дней. Интересно, что для тех, кто хочет получить оптимизированный Skype без ожиданий, можно пройти регистрацию на сайте Skype Insiders.