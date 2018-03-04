Microsoft оптимизировала Skype для более ранних версий ОС Android
Компания Microsoft в скором времени представит пользователям оптимизированную версию Skype, которая предназначена для слабых устройств под управлением операционной системы Android с версии 4.0.3 по 5.1.
Разработчики программного обеспечения для Skype утверждают, что обновление позволило сделать приложение менее ресурсозатратным. Также программа стала быстрее работать, а в условиях плохого соединения с сетью Интернет производительность остается на приемлемом уровне. Таким образом, пользователям будет обеспечен хороший звук и картинка при звонках.
Отмечается, что программа должна появиться в доступе в течение следующих 14 дней. Интересно, что для тех, кто хочет получить оптимизированный Skype без ожиданий, можно пройти регистрацию на сайте Skype Insiders.
Разработчики программного обеспечения для Skype утверждают, что обновление позволило сделать приложение менее ресурсозатратным. Также программа стала быстрее работать, а в условиях плохого соединения с сетью Интернет производительность остается на приемлемом уровне. Таким образом, пользователям будет обеспечен хороший звук и картинка при звонках.
Отмечается, что программа должна появиться в доступе в течение следующих 14 дней. Интересно, что для тех, кто хочет получить оптимизированный Skype без ожиданий, можно пройти регистрацию на сайте Skype Insiders.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Вчера, 20:40