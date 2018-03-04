Сати Казанова ценит в мужчинах острый ум и умение рассмешить женщину

Исполнительница отметила, что юмор помогает решить сложные ситуации и устранить недопонимание во время разговора, а ее любимый человек умеет пошутить над всеми недостатками избранницы. Благодаря такому подходу Сати Казанова быстро становится жизнерадостной и веселой особой. Она также имеет личный дневник, где записаны все высказывания супруга, а потом читает их и смеется, когда фотограф уезжает в другие страны на работу.Подписчики оценили позитивные мысли звезды и отметили, что тоже хотят иметь хорошее настроение. Они пожелали знаменитости счастья и творческих успехов, а также сделали комплимент по поводу великолепного внешнего вида пары, подходящей друг другу.