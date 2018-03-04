Составлен ТОП-5 злодеек современного кинематографа

Интересно, что Харли Квинн появилась в кино не из-за комиксов. Изначально ее вставили в мультфильм «Бэтмен» и тогда Квинн стала сумасшедшей подружкой Джокера.Второе место отдали Серсее Ланнистер из сериала «Игра престолов», которую изобразила актриса Лина Хиди. С самого начала проекта Ланнистер была представлена как полный антагонист. За свою роль Хиди была номинирована на премию «Эмми».Третья строчка занята злодейкой Мистик из вселенной «Люди-Икс». Данный персонаж вызывает интерес в первую очередь из-за своего необычного наряда. Также стоит отметить, что в фильмах «Люди-Икс» Мистик была на стороне зла и добра. В комиксах персонаж представили полным антагонистом.Четвертое и пятое место заняли такие злодейки как Терминатор T-X третьей части франшизы и Женщина-кошка из фильма «Бэтмен возвращается». Роли исполнили актрисы Кристанна Локен и Мишель Пфайфер соответственно.