В Нальчике завод-призрак провоцирует развитие онкологии у людей

Особенно страдают от вредных выбросов жители ул. Горной, которые вынуждены сутками вдыхать ядовитый воздух, идущий со стороны предприятия. Горожане обратили внимание на Гидрометаллургический завод, продолжающий выпускать неизвестную продукцию. Отсюда доносятся невыносимые запахи, но власти города не реагируют на петиции.Люди отметили, что проблема не может решиться 50 лет. За это время резко увеличилось количество пациентов, а также многие лица жалуются на сильные головокружения и тошноту. Препараты не помогают избавиться от неприятных симптомов, но реакции со стороны чиновников нет.