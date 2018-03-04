Активистка Femen пыталась помешать Берлускони проголосовать на выборах

Однако экс-премьера это нисколько не смутило, он в ответ улыбнулся и бросил свой бюллетень в корзину для голосования на парламентских выборах в Италии. Девушка позже была задержана полицией.Согласно соцопросам, итальянский избиратель отдает предпочтение блоку правоцентристов, в который входит и партия Берлускони «Вперед, Италия!». Один из пунктов программных целей правоцентристов – проведение референдума о выходе Италии из ЕС.Последние парламентские выборы в Италии были в 2013 году. И тогда тоже при посещении Берлускони избирательного участка не обошлось без Femen. И тогда девушек топ-лес было аж три.