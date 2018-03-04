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Активистка Femen пыталась помешать Берлускони проголосовать на выборах

Полубнаженная активистка Femen, пытаясь помешать Сильвио Берлускони проголосовать на избирательном участке в Милане, запрыгнула на стол избирательной комиссии.

Активистка Femen пыталась помешать Берлускони проголосовать на выборах


Однако экс-премьера это нисколько не смутило, он в ответ улыбнулся и бросил свой бюллетень в корзину для голосования на парламентских выборах в Италии. Девушка позже была задержана полицией.

Согласно соцопросам, итальянский избиратель отдает предпочтение блоку правоцентристов, в который входит и партия Берлускони «Вперед, Италия!». Один из пунктов программных целей правоцентристов – проведение референдума о выходе Италии из ЕС.

Последние парламентские выборы в Италии были в 2013 году. И тогда тоже при посещении Берлускони избирательного участка не обошлось без Femen. И тогда девушек топ-лес было аж три.
Политика
Добавил: George21 Вчера, 20:10
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