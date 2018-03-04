Наталья Рудова посмеялась над французскими “джентльменами”

Она показала реальность европейского гендерного равенства между полами, когда стала невольной свидетельницей события. На дороге появилась иномарка, за рулем которой сидел молодой человек, а также в салоне находились две дамы. После полицейского осмотра, они вышли из машины и стали толкать транспорт, находясь при этом в вечерних нарядах.Мужчина даже не вышел из кабины, чтобы помочь своим спутницам, а пользователи сетей долго смеялись над “галантностью” кавалера вместе с Натальей Рудовой. Они отметили, что такие события невозможно увидеть в России, а также похвалили артистку за название сюжета, в котором сильный пол властвует, доминирует и унижает прекрасных особ.