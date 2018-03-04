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Наталья Рудова посмеялась над французскими “джентльменами”

Актриса во время посещения страны была настолько удивлена ситуацией на дороге, что решила опубликовать ролик в Instagram. Наталья Рудова посмеялась над французскими “джентльменами”, а поклонники долго обсуждали сюжет.

Она показала реальность европейского гендерного равенства между полами, когда стала невольной свидетельницей события. На дороге появилась иномарка, за рулем которой сидел молодой человек, а также в салоне находились две дамы. После полицейского осмотра, они вышли из машины и стали толкать транспорт, находясь при этом в вечерних нарядах.

Наталья Рудова посмеялась над французскими “джентльменами”


Мужчина даже не вышел из кабины, чтобы помочь своим спутницам, а пользователи сетей долго смеялись над “галантностью” кавалера вместе с Натальей Рудовой. Они отметили, что такие события невозможно увидеть в России, а также похвалили артистку за название сюжета, в котором сильный пол властвует, доминирует и унижает прекрасных особ.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 19:20
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