В плазменном шаре был замечен двигающийся пришелец – Исследователи

Ролик был опубликован в сетях, где можно заметить необычный объект, природа которого до сих пор остаются загадкой. Он полупрозрачный и там сидит существо, не способное родиться на Земле. Пользователи сетей сразу стали обсуждать увиденный сюжет и шутить о столь оригинальном способе перевозки.Скептики попытались списать все на технологии людей, но уфологи считают, что внеземные цивилизации могут совершать путешествия во Вселенной таким способом. Сферы неоднократно замечали ученые, но они отрицают существование инопланетян, хотя не могут пояснить феномен с позиции логики.