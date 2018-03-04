Дана Борисова опубликовала пост, в котором написала, что предательство близких людей причиняет большую боль

Дана Борисова, которая совсем недавно приковывала к себе взгляды мужчин, и заставляла их сердца биться быстрее, все еще борется с негативными эмоциями. На своей личной страничке в Интернете она написала о переживаниях, от которых она испытывает боль.Она поведала, что очень больно, когда разочаровываешься в людях, которые в трудную минуту от тебя отворачиваются, вместо того, чтобы протянуть руку помощи или оказать хоть какую-то поддержку. А особенно неприятно, когда так поступают люди, которым всецело доверяешь.Отдельную благодарность знаменитость выразила своему бывшему мужу и отцу ее дочери. Ведь именно он сделал ее сильней, несмотря на всю боль, от которой до сих пор Дана страдает. Ведь недавно он опять не позволил ей увидеться с дочерью. Поэтому она пожелала своим поклонникам, чтобы в их жизни не встречались такие люди.Некоторые пользователи Сети обратили свое внимание не на пронзительный пост, а на фотоснимок, который она выложила. Ей посоветовали хотя бы побрить ноги, а некоторые отметили, что тоже не доверили бы ребенка, такой как она.Но большинство фанатов все-таки ее поддержали и пожелали своей любимице сил и терпения.