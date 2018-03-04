СМИ: Пианист Олег Полянский был любовником Виталины Цымбалюк-Романовской

Он сам рассказал об отношениях с женщиной журналистам НТВ, отметив, что познакомился с нею в Киеве. Тогда у пары возник роман, но он не получил продолжения, потому что украинский музыкант решил продолжить свою карьеру в Германии. Затем он переехал туда на ПМЖ, но Виталина Цымбалюк-Романовская не забыла о существовании возлюбленного.Она приезжала в Кельн не прослушивания, после чего любовники провели вместе романтические дни, но Олег Полянский не относился серьезно к таким встречам. Многие мужчины любят ухаживать за молодыми девушками, но эта красавица использовала его лишь для личной карьеры, что не является редкостью в мире музыки.