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СМИ: Пианист Олег Полянский был любовником Виталины Цымбалюк-Романовской

Скандальная ситуация, связанная с Арменом Джигарханяном и его молодой супругой продолжается, а пресса публикует новые подробности из личной жизни знаменитости. Сейчас СМИ выяснили, что пианист Олег Полянский был любовником Виталины Цымбалюк-Романовской.

Он сам рассказал об отношениях с женщиной журналистам НТВ, отметив, что познакомился с нею в Киеве. Тогда у пары возник роман, но он не получил продолжения, потому что украинский музыкант решил продолжить свою карьеру в Германии. Затем он переехал туда на ПМЖ, но Виталина Цымбалюк-Романовская не забыла о существовании возлюбленного.

СМИ: Пианист Олег Полянский был любовником Виталины Цымбалюк-Романовской


Она приезжала в Кельн не прослушивания, после чего любовники провели вместе романтические дни, но Олег Полянский не относился серьезно к таким встречам. Многие мужчины любят ухаживать за молодыми девушками, но эта красавица использовала его лишь для личной карьеры, что не является редкостью в мире музыки.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 17:40
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