Сын Полины Гагариной приобрел метеорит, в подлинности которого сомневается вся семья

Супруг Полины Гагариной написал на своей личной страничке в Интернете, что его 10-летний сын Андрей приобрел метеорит стоимостью 400 рублей и не сомневается в его космическом происхождении. Но родственники мальчика считают, что это подделка, поэтому он и обратился к пользователям Сети за советом.Подписчики по-разному реагировали на данный вопрос. Большинство из них согласились с мнением семьи. Другие посчитали, что он вполне может быть настоящим. А еще небольшая часть людей посоветовали не расстраивать мальчика и дать возможность поверить в подлинность его покупки.А одна подписчица всем поведала, что метеорит Сихотэ-Алинский имеет массу около 70 тонн и упал 12 февраля 1947 года в Приморском крае. Он раздробился на много мелких кусочков в атмосфере и выпал метеоритным железным дождем. Поэтому люди находят множество осколков, которые безопасны для человека и не содержат вредных веществ.Стоит напомнить, что у исполнительницы есть двое детей. Андрей был рожден от предыдущего брака. А дочка Мия появилась на свет весной минувшего года в отношениях с Дмитрием Исхаковым.