Борис Гребенщиков после госпитализации в клинику оказался в реанимации из-за воспаления легких

Близкое окружение музыканта тоже не отрицало, что он находится на лечении, однако опровергло прежние слухи, связанные с сердечными недугами. Борис Гребенщиков находится в сознании, и только недавно вернулся домой после гастролей. Первые источники предполагали, что недуг обострился после перенесенной операции в Германии, где было применено шунтирование.Сейчас в Facebook семья лидера “Аквариума” опубликовала небольшой пост, в котором рассказала о сильной простуде звезды, после чего попросила поклонников не беспокоить их своими вопросами. Многие люди молятся за его здоровье и надеются, что их кумир скоро поправится.