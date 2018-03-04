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Аркадий Укупник признался, что предыдущий его брак распался из-за новой любви

Аркадий Укупник влюбился и решил расторгнуть свои предыдущие отношения.

Аркадий Укупник признался, что предыдущий его брак распался из-за новой любви


Наталья и Аркадий живут в счастливом браке уже 20 лет. У пары есть дочка София, которой они уделяют все свое свободное время. На программе «В гости по утрам», гостем которой он недавно был, музыкант рассказал, что Наталью встретил, будучи женатым на другой женщине.

Его мгновенно охватили сильные чувства, и он не смог отказаться от встречи с ней. Артист по уши влюбился и поэтому принял решение расторгнуть свои предыдущие отношения. Укупник совершенно об этом не жалеет и убежден, что решение принял правильное.

Аркадий сохранил теплые отношения со своими первыми женами и замечательно общается с детьми от предыдущих отношений. Будучи в новых отношениях возлюбленные очень хотели совместных детей, но долгих 10 лет у них ничего не получалось. И только в 2011 году Наталья подарила артисту дочку Софию.

Малышка является главной радостью в их семье, а также они задумываются о рождении еще одного ребенка. Девочка уже проявляет творческие способности, но родители против того, чтобы она связывала свою будущую жизнь со сценой. Но благополучие наследницы является важным пунктом, поэтому в случае чего поддержат ее выбор.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 14:44
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