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Внедорожник Toyota RAV4 2019 года представили на очередном рендере

Компания Toyota разрабатывает новое поколение внедорожника RAV4. Автомобиль Toyota RAV4 2019 модельного года построят на новой платформе. Накануне в сеть выложили очередные рендеры новинки.

Внедорожник Toyota RAV4 2019 года представили на очередном рендере


Прототип внедорожника Toyota RAV4 2019 проходит тесты в Мичигане. По мнению экспертов, автомобиль получит новый внешний дизайн с более острыми углами и линиями кузова, другую решётку радиатора и более узкую головную оптику.

Ранее компания Toyota сообщала о своих намерениях выпустить новое поколение внедорожника RAV4. Новый автомобиль будет построен на платформе TNGA. Ожидается, что в моторной линейке Toyota RAV4 2019 года появятся новые силовые агрегаты, в числе которых будет гибридная установка.

Официальная презентация Toyota RAV4 может состояться в нынешнем году или в начале 2019 года на выставке NAIS-2019.
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Добавил: Алина Сегодня, 17:50
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