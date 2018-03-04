Внедорожник Toyota RAV4 2019 года представили на очередном рендере

Прототип внедорожника Toyota RAV4 2019 проходит тесты в Мичигане. По мнению экспертов, автомобиль получит новый внешний дизайн с более острыми углами и линиями кузова, другую решётку радиатора и более узкую головную оптику.Ранее компания Toyota сообщала о своих намерениях выпустить новое поколение внедорожника RAV4. Новый автомобиль будет построен на платформе TNGA. Ожидается, что в моторной линейке Toyota RAV4 2019 года появятся новые силовые агрегаты, в числе которых будет гибридная установка.Официальная презентация Toyota RAV4 может состояться в нынешнем году или в начале 2019 года на выставке NAIS-2019.