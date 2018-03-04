Игорь Николаев трогательно поздравил Аллу Пугачеву с первым воскресеньем весны

В сюжете музыкант дарит звездной коллеге цветы, а дальше шутливо написал, что когда Алла Пугачева посмотрит на улицу из окна, людям сразу станет тепло, и они смогут радоваться жизни. Игорь Николаев тоже мечтает о такой солнечной погоде, потому что будет на гастролях в северном городе Усинске.Знаменитость пообещал подписчикам, что тоже разрешит весне прибыть на землю, а они сразу поддержали добрую и старую традицию. Также композитор решил вспомнить о длительном сотрудничестве с Примадонной и впечатлениях, полученных во время концертов.