Немецкие социал-демократы согласились создать коалицию с партией Меркель
За формирование коалиционного правительства с правящей консервативной партией ХДС/ХСС, возглавляемой Ангелой Меркель, проголосовало большинство членов Социал-демократической партии Германии. Канцлер отметила, что рада работе с СДПГ «во благо страны».
Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) согласилась создать коалиционное правительство с блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Ангелы Меркель, являющейся сегодня федеральным канцлером (главой правительства) Германии.
За формирование правительственной коалиции проголосовали 66,02% членов СДПГ, не согласилось 33,98 процента. Голосование состоялось на 161 день после выборов в немецкий парламент в сентябре 2017 года. Это беспрецедентный срок по продолжительности процесса формирования коалиции за всю историю послевоенной Германии.
Канцлер ФРГ и председатель ХДС/ХСС Ангела Меркель поздравила всех с положительным результатом.
Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) согласилась создать коалиционное правительство с блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Ангелы Меркель, являющейся сегодня федеральным канцлером (главой правительства) Германии.
За формирование правительственной коалиции проголосовали 66,02% членов СДПГ, не согласилось 33,98 процента. Голосование состоялось на 161 день после выборов в немецкий парламент в сентябре 2017 года. Это беспрецедентный срок по продолжительности процесса формирования коалиции за всю историю послевоенной Германии.
Канцлер ФРГ и председатель ХДС/ХСС Ангела Меркель поздравила всех с положительным результатом.
Политика
Добавил: George21 Сегодня, 17:10