АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Восстание машин уже началось и технологии искусственного интеллекта порабощают человечество
EUR 69.47 USD 56.66
Курс валют на 03.03.2018

Немецкие социал-демократы согласились создать коалицию с партией Меркель

За формирование коалиционного правительства с правящей консервативной партией ХДС/ХСС, возглавляемой Ангелой Меркель, проголосовало большинство членов Социал-демократической партии Германии. Канцлер отметила, что рада работе с СДПГ «во благо страны».

Немецкие социал-демократы согласились создать коалицию с партией Меркель


Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) согласилась создать коалиционное правительство с блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Ангелы Меркель, являющейся сегодня федеральным канцлером (главой правительства) Германии.

За формирование правительственной коалиции проголосовали 66,02% членов СДПГ, не согласилось 33,98 процента. Голосование состоялось на 161 день после выборов в немецкий парламент в сентябре 2017 года. Это беспрецедентный срок по продолжительности процесса формирования коалиции за всю историю послевоенной Германии.

Канцлер ФРГ и председатель ХДС/ХСС Ангела Меркель поздравила всех с положительным результатом.
Политика
Добавил: George21 Сегодня, 17:10
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В плазменном шаре был замечен двигающийся
Лолита Милявская напомнила пользователям Сети,
Ученые: В этом году на нашу планету обрушатся 30
Ученые: Лечение онкологии стало возможным
Toyota создала подразделение для разработки
Пользователи Сети считают, что молодой супруг
В 2018 году Apple выпустит бюджетный MacBook Air
Новое купе Mercedes-AMG GT показали на тизерах в
Более 40 городов по всему миру полностью перешли
Внедорожник Toyota RAV4 2019 года представили на
СМИ: Пианист Олег Полянский был любовником
В Москве сотрудники полиции задержали сошедшего с
Питание беременной матери влияет на скорость
Немецкие социал-демократы согласились создать
Борис Гребенщиков после госпитализации в клинику
Мама Тимати Симона Юнусова разрешает 3-летней
Игорь Николаев трогательно поздравил Аллу
Анна Седокова недовольна услугами аэропорта
Дана Борисова опубликовала пост, в котором
Еврокомиссия выделит Украине 32,5 млн евро на
Российские ученые восстанавливают скелет мамонта
Аукцион шкатулок для сигар собрал более €1,4 млн
Зять Ольги Зарубиной Евгений Гудков хочет
50-летняя Памела Андерсон готова выйти замуж в
Тутта Ларсен рассказала о своем отношении к
Роза Сябитова огорчила поклонников рассуждениями
В Facebook чат-боты ставят пользователям ложные
Сын Полины Гагариной приобрел метеорит, в
В России «упали» цены на смартфон Samsung Galaxy
Рестайлинговый кроссовер Honda Pilot запечатлён
Просмотреть все новости