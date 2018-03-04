Немецкие социал-демократы согласились создать коалицию с партией Меркель

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) согласилась создать коалиционное правительство с блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Ангелы Меркель, являющейся сегодня федеральным канцлером (главой правительства) Германии.За формирование правительственной коалиции проголосовали 66,02% членов СДПГ, не согласилось 33,98 процента. Голосование состоялось на 161 день после выборов в немецкий парламент в сентябре 2017 года. Это беспрецедентный срок по продолжительности процесса формирования коалиции за всю историю послевоенной Германии.Канцлер ФРГ и председатель ХДС/ХСС Ангела Меркель поздравила всех с положительным результатом.