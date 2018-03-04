В первое воскресенье весны Алла Пугачева отмечает «праздник желтых тюльпанов»

В первое воскресенье весны Примадонна российской эстрады празднует «Праздник желтых цветов». Алла Борисовна сама придумала этот день еще в 18 лет. Данный праздник не имеет конкретного числа, в настоящем году он выпал на 4 марта.Это мероприятие всегда посвящается желтым тюльпанам, именно они ассоциируются у Пугачевой с солнышком и свободой. За многие годы своего существования у этого праздника появились свои традиции. Прежде всего, гости, и близкие друзья приносят Алле Борисовне букеты цветов обязательно желтого цвета.А также утро этого дня начинается со слов: «Весну разрешаем!», которые исполнительница в последнее время публикует на своей личной страничке в Интернете. Ранее Примадонна этот день отмечала в ресторане, но после появления в ее жизни наследников Лизы и Гарри артистка изменила своим традициям.Сейчас вся семья вместе с гостями располагается в замке, расположенном в поселке Грязь. В этот день Пугачева некоторые блюда, которыми угощает присутствующих, готовит лично. А далее следует развлекательная программа, которую продумывает сама артистка.