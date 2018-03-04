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В первое воскресенье весны Алла Пугачева отмечает «праздник желтых тюльпанов»

Каждый год в первое воскресенье весны Примадонна отмечает «Праздник желтых цветов».

В первое воскресенье весны Алла Пугачева отмечает «праздник желтых тюльпанов»


В первое воскресенье весны Примадонна российской эстрады празднует «Праздник желтых цветов». Алла Борисовна сама придумала этот день еще в 18 лет. Данный праздник не имеет конкретного числа, в настоящем году он выпал на 4 марта.

Это мероприятие всегда посвящается желтым тюльпанам, именно они ассоциируются у Пугачевой с солнышком и свободой. За многие годы своего существования у этого праздника появились свои традиции. Прежде всего, гости, и близкие друзья приносят Алле Борисовне букеты цветов обязательно желтого цвета.

А также утро этого дня начинается со слов: «Весну разрешаем!», которые исполнительница в последнее время публикует на своей личной страничке в Интернете. Ранее Примадонна этот день отмечала в ресторане, но после появления в ее жизни наследников Лизы и Гарри артистка изменила своим традициям.

Сейчас вся семья вместе с гостями располагается в замке, расположенном в поселке Грязь. В этот день Пугачева некоторые блюда, которыми угощает присутствующих, готовит лично. А далее следует развлекательная программа, которую продумывает сама артистка.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 14:02
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