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Анна Седокова недовольна услугами аэропорта Шереметьево из-за полета с шумной семьей

Певица опубликовала в Instagram новый пост, пожаловавшись на неприятные моменты во время отпуска. Анна Седокова была недовольна услугами аэропорта Шереметьево из-за полета с шумной семьей.

Она едва не пропустила второй рейс, но потом была шокирована поведением взрослых людей, которых копировали малыши. Родители вообще не думали о правилах поведения, раскладывая свои вещи и постоянно поднимаясь со своего места, а потом женщина даже вручила Анне Седоковой журналы.

Анна Седокова недовольна услугами аэропорта Шереметьево из-за полета с шумной семьей


Исполнительница не хотела делать людям замечание, хотя сама воспитывает трех детей. Подписчики поддержали звезду, которая отметила, что родители должны показывать нормальное поведение в обществе своим малышам, но не перекладывать свои обязанности на стюардессу или других пассажиров. Многие люди отметили, что такая категория лиц часто встречается в этом столичном аэропорту.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 16:30
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