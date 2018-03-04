Анна Седокова недовольна услугами аэропорта Шереметьево из-за полета с шумной семьей

Она едва не пропустила второй рейс, но потом была шокирована поведением взрослых людей, которых копировали малыши. Родители вообще не думали о правилах поведения, раскладывая свои вещи и постоянно поднимаясь со своего места, а потом женщина даже вручила Анне Седоковой журналы.Исполнительница не хотела делать людям замечание, хотя сама воспитывает трех детей. Подписчики поддержали звезду, которая отметила, что родители должны показывать нормальное поведение в обществе своим малышам, но не перекладывать свои обязанности на стюардессу или других пассажиров. Многие люди отметили, что такая категория лиц часто встречается в этом столичном аэропорту.