Еврокомиссия выделит Украине 32,5 млн евро на развитие

Причиной выделения денежных средств стал вывод Европейской комиссии о позитивных макроэкономических показателях в экономическом развитии украинского государства.По словам первого замминистра экономического развития Украины Максима Нефедова, перед страной в данный момент стоит еще несколько вопросов, которые требуют оперативного разрешения.Во-первых, внедрить электронную регистрацию и мониторинг проектов со стороны международных организаций, во-вторых, наладить регулярное информирование Минэкономразвития со стороны Еврокомиссии о мониторинге текущей реализации различных реализуемых проектов, - сказал чиновник.