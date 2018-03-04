Еврокомиссия выделит Украине 32,5 млн евро на развитие
Министерство экономического развития Украины информирует, что эти средства будут направлены на поддержку развития регионов и государственного управления.
Причиной выделения денежных средств стал вывод Европейской комиссии о позитивных макроэкономических показателях в экономическом развитии украинского государства.
По словам первого замминистра экономического развития Украины Максима Нефедова, перед страной в данный момент стоит еще несколько вопросов, которые требуют оперативного разрешения.
Во-первых, внедрить электронную регистрацию и мониторинг проектов со стороны международных организаций, во-вторых, наладить регулярное информирование Минэкономразвития со стороны Еврокомиссии о мониторинге текущей реализации различных реализуемых проектов, - сказал чиновник.
Причиной выделения денежных средств стал вывод Европейской комиссии о позитивных макроэкономических показателях в экономическом развитии украинского государства.
По словам первого замминистра экономического развития Украины Максима Нефедова, перед страной в данный момент стоит еще несколько вопросов, которые требуют оперативного разрешения.
Во-первых, внедрить электронную регистрацию и мониторинг проектов со стороны международных организаций, во-вторых, наладить регулярное информирование Минэкономразвития со стороны Еврокомиссии о мониторинге текущей реализации различных реализуемых проектов, - сказал чиновник.
Экономика / Главные новости
Добавил: George21 Сегодня, 16:20