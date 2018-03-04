Тутта Ларсен рассказала о своем отношении к родительским чатам
Певица воспитывает трех наследников и старается уделить им больше внимания. Тутта Ларсен рассказала в Instagram о своем отношении к родительским чатам.
Она поддержала актрису Людмилу Светлову, называющую их адскими машинами, работающими круглые сутки. Исполнительница отметила, что среди родителей есть активисты, которые могут просто не вылезать из чата и ругаться с лицами, не соглашающимися с их доводами. Молчуны вообще предпочитают не заглядывать сюда, а пофигисты сразу предлагают краткие и верные пути, но они никому не нравятся.
Тутта Ларсен отметила, что сама относится к последней категории родителей, а пользователи сетей позитивно восприняли такие мудрые мысли. Они тоже стали делиться своими характеристиками личности и поблагодарили знаменитость за отличный материал.
Она поддержала актрису Людмилу Светлову, называющую их адскими машинами, работающими круглые сутки. Исполнительница отметила, что среди родителей есть активисты, которые могут просто не вылезать из чата и ругаться с лицами, не соглашающимися с их доводами. Молчуны вообще предпочитают не заглядывать сюда, а пофигисты сразу предлагают краткие и верные пути, но они никому не нравятся.
Тутта Ларсен отметила, что сама относится к последней категории родителей, а пользователи сетей позитивно восприняли такие мудрые мысли. Они тоже стали делиться своими характеристиками личности и поблагодарили знаменитость за отличный материал.