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Тутта Ларсен рассказала о своем отношении к родительским чатам

Певица воспитывает трех наследников и старается уделить им больше внимания. Тутта Ларсен рассказала в Instagram о своем отношении к родительским чатам.

Она поддержала актрису Людмилу Светлову, называющую их адскими машинами, работающими круглые сутки. Исполнительница отметила, что среди родителей есть активисты, которые могут просто не вылезать из чата и ругаться с лицами, не соглашающимися с их доводами. Молчуны вообще предпочитают не заглядывать сюда, а пофигисты сразу предлагают краткие и верные пути, но они никому не нравятся.

Тутта Ларсен рассказала о своем отношении к родительским чатам


Тутта Ларсен отметила, что сама относится к последней категории родителей, а пользователи сетей позитивно восприняли такие мудрые мысли. Они тоже стали делиться своими характеристиками личности и поблагодарили знаменитость за отличный материал.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 15:40
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