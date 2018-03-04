Тутта Ларсен рассказала о своем отношении к родительским чатам

Она поддержала актрису Людмилу Светлову, называющую их адскими машинами, работающими круглые сутки. Исполнительница отметила, что среди родителей есть активисты, которые могут просто не вылезать из чата и ругаться с лицами, не соглашающимися с их доводами. Молчуны вообще предпочитают не заглядывать сюда, а пофигисты сразу предлагают краткие и верные пути, но они никому не нравятся.Тутта Ларсен отметила, что сама относится к последней категории родителей, а пользователи сетей позитивно восприняли такие мудрые мысли. Они тоже стали делиться своими характеристиками личности и поблагодарили знаменитость за отличный материал.