Аукцион шкатулок для сигар собрал более €1,4 млн на нужды кубинского здравоохранения

4 марта – на закрытии Международного «табачного» фестиваля в Гаване – семь эксклюзивных хьюмидоров (деревянных шкатулок ручной работы для хранения сигар, а также аксессуарами: пепельница, гильотина, прочее) – ушли с молотка на закрытии Фестиваля за 1 млн 49 тысяч евро.По информации организаторов мероприятия, вырученные на аукционе средства пойдут в пользу кубинской системы здравоохранения.Самый дорогой лот аукциона (хьюмидор с 550 сигарами марки Cohiba) был продан с молотка за € 340 тысяч. Драгоценную шкатулку купил гражданин Гонконга. Не сильно отличались по цене хьюмидоры с сигарами и других известных марок.