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Аукцион шкатулок для сигар собрал более €1,4 млн на нужды кубинского здравоохранения

Хьюмидор с 550 сигарами марки Cohiba за 340 тысяч евро приобрел в Гаване гражданин Гонконга.

Аукцион шкатулок для сигар собрал более €1,4 млн на нужды кубинского здравоохранения


4 марта – на закрытии Международного «табачного» фестиваля в Гаване – семь эксклюзивных хьюмидоров (деревянных шкатулок ручной работы для хранения сигар, а также аксессуарами: пепельница, гильотина, прочее) – ушли с молотка на закрытии Фестиваля за 1 млн 49 тысяч евро.

По информации организаторов мероприятия, вырученные на аукционе средства пойдут в пользу кубинской системы здравоохранения.

Самый дорогой лот аукциона (хьюмидор с 550 сигарами марки Cohiba) был продан с молотка за € 340 тысяч. Драгоценную шкатулку купил гражданин Гонконга. Не сильно отличались по цене хьюмидоры с сигарами и других известных марок.
Общество
Добавил: George21 Сегодня, 16:00
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