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Роза Сябитова огорчила поклонников рассуждениями о недержании мочи

Несмотря на критику, ведущая продолжает публиковать в Instagram посты, посвященные темам здоровья. Сейчас Роза Сябитова огорчила поклонников рассуждениями о недержании мочи, затронув тему женского климакса.

Знаменитость не обращает внимания на призывы подписчиков, так что новая тема была посвящена физиологическим процессам в органе, которые с возрастом изменяются. Потому даже небольшая нагрузка может вызывать неприятные последствия, но ситуацию нельзя оставлять без внимания. Врач может помочь справиться с недугом и назначит нужные препараты. Позитивное сообщение негативно воспринялось пользователями сетей, отметившими, что они ожидали увидеть очередной сюрприз Розы Сябитовой накануне женского праздника.

Роза Сябитова огорчила поклонников рассуждениями о недержании мочи


Многие люди напомнили знаменитости об отсутствии медицинского образования, после чего намекнули на несчастливую личную жизнь ее наследницы. Сама сваха тоже не может показать зрителям своего избранника, но пытается учить их жизни.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 15:30
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