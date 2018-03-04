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В Facebook чат-боты ставят пользователям ложные диагнозы

По сообщениям СМИ, чат-боты в Facebook Messenger дезинформируют пользователей Сети, ставя им ложные диагнозы, описывая симптомы сердечного приступа. Они ограничиваются формулировкой «Тревожные расстройства».

В Facebook чат-боты ставят пользователям ложные диагнозы


Этот факт дал медикам повод к серьезной обеспокоенности.

То же касается, к примеру, и сепсиса (общее заражение организма болезнетворными микробами, попавшими в кровь), когда роботизированная система трактует его в виде «солнечных ожогов».

Это выяснилось в ходе журналистского расследования газеты The Sun, когда было зафиксировано то, что чат-боты в некоторых случаях могут дезинформировать клиентов социальных сетей.

По заявлениям врачей, новые технологии, применяемые таким образом, способны привести к повышенной смертности лиц, ибо диагностика заболевания не может ограничиваться чисто техническими способами. А тем более, что чат-боты вообще кардинально могут ошибаться.
Общество
Добавил: George21 Сегодня, 15:20
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