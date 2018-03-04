В Facebook чат-боты ставят пользователям ложные диагнозы

Этот факт дал медикам повод к серьезной обеспокоенности.То же касается, к примеру, и сепсиса (общее заражение организма болезнетворными микробами, попавшими в кровь), когда роботизированная система трактует его в виде «солнечных ожогов».Это выяснилось в ходе журналистского расследования газеты The Sun, когда было зафиксировано то, что чат-боты в некоторых случаях могут дезинформировать клиентов социальных сетей.По заявлениям врачей, новые технологии, применяемые таким образом, способны привести к повышенной смертности лиц, ибо диагностика заболевания не может ограничиваться чисто техническими способами. А тем более, что чат-боты вообще кардинально могут ошибаться.