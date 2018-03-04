Ольга Серябкина удивила поклонников меткой стрельбой из пистолета в тире

Исполнительница шутливо отметила, что решила таким образом начать подготовку к женскому дню, а дальше поинтересовалась у подписчиц их успехами и даже вспомнила про маникюр. Ольга Серябкина предупредила фанатов, что стреляет впервые в жизни, однако мужская аудитория была шокирована ее умениями.После такого сюжета девушки тоже написали в комментариях о желании побывать в тире, но не хотят испортить ногти. Сильный пол считает, что им вообще нельзя брать в руки оружие, после чего между сторонами возникла дискуссия. Сама звезда предпочла не комментировать события и улучшает свои навыки.