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Ольга Серябкина удивила поклонников меткой стрельбой из пистолета в тире

Певица решила порадовать поклонников новым снимком в Instagram. Ольга Серябкина удивила их меткой стрельбой из пистолета в тире, получив много лестных комплиментов в свой адрес.

Исполнительница шутливо отметила, что решила таким образом начать подготовку к женскому дню, а дальше поинтересовалась у подписчиц их успехами и даже вспомнила про маникюр. Ольга Серябкина предупредила фанатов, что стреляет впервые в жизни, однако мужская аудитория была шокирована ее умениями.

Ольга Серябкина удивила поклонников меткой стрельбой из пистолета в тире


После такого сюжета девушки тоже написали в комментариях о желании побывать в тире, но не хотят испортить ногти. Сильный пол считает, что им вообще нельзя брать в руки оружие, после чего между сторонами возникла дискуссия. Сама звезда предпочла не комментировать события и улучшает свои навыки.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 14:30
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