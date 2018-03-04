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Рестайлинговый кроссовер Honda Pilot запечатлён во время дорожных тестов

Обновлённый внедорожник Honda Pilot был запечатлён во время прохождения дорожных тестов. Рестайлинговая версия Honda Pilot получит расширенный список оснащения и посвежевшую внешность. Официальный дебют новинки состоится до конца текущего года.

Рестайлинговый кроссовер Honda Pilot запечатлён во время дорожных тестов


Судя по выложенным в сеть шпионским фотографиям, кроссовер Honda Pilot вывели на тесты в серийном кузове, который скрыт под камуфляжным покрытием. Эксперты предполагают, что изменения коснутся передней и задней оптики, решётки радиатора и бамперов.

По данным инсайдеров, в интерьере обновлённого Honda Pilot не стоит ожидать серьёзных изменений. Рестайлинговому кроссоверу сохранят прежнюю компоновку центральной консоли, в то же время салон получит улучшенную шумоизоляцию и более дорогостоящие материалы отделки.

По предположению экспертов, под капотом обновлённого автомобиля будет установлен прежний двигатель V6 объёмом 3,5 литра, выдающий 280 лошадиных сил. К тому же кроссовер выйдет и с гибридной силовой установкой.
Авто / Главные новости
Добавил: Алина Сегодня, 15:00
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