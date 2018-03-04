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Fitbit разработала новые смарт-часы Fitbit Ionic: Adidas

В рамках своего антикризисного проекта, который предусматривает расширение модельного ряда смарт-часов, компания Fitbit сообщила о скором выходе девайса под названием Fitbit Ionic: Adidas. Стоит отметить, что устройство является слегка переработанной версией модели Fitbit Ionic.

Fitbit разработала новые смарт-часы Fitbit Ionic: Adidas


По словам производителей, новые часы символизируют сотрудничество с брендом Adidas. Также отмечается, что премьера разработки должна состояться 19 марта. На сегодняшний день на официальном сайте Fitbit уже принимаются заявки на предзаказ.

Fitbit Ionic: Adidas обладают двухцветным ремешком, который состоит из таких оттенков как темно-синий и серый. Корпус девайса выполнен в серебристом свете, а циферблат производитель решил выполнить в уникальном стиле. Также пользователю будет доступно приложение Adidas Train.

Стоимость Fitbit Ionic: Adidas по сравнению с Fitbit Ionic выросла на 30 долларов. Напомним, что обычная версия оценивается в 300 долларов.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 14:50
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