Fitbit разработала новые смарт-часы Fitbit Ionic: Adidas

По словам производителей, новые часы символизируют сотрудничество с брендом Adidas. Также отмечается, что премьера разработки должна состояться 19 марта. На сегодняшний день на официальном сайте Fitbit уже принимаются заявки на предзаказ.Fitbit Ionic: Adidas обладают двухцветным ремешком, который состоит из таких оттенков как темно-синий и серый. Корпус девайса выполнен в серебристом свете, а циферблат производитель решил выполнить в уникальном стиле. Также пользователю будет доступно приложение Adidas Train.Стоимость Fitbit Ionic: Adidas по сравнению с Fitbit Ionic выросла на 30 долларов. Напомним, что обычная версия оценивается в 300 долларов.