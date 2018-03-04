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Фреш-бары стали самым динамично развивающимся сектором общепита

Заведения, что предлагают свежевыжатые соки, увеличились в своем количестве в российских городах-миллионниках почти в полтора раза.

Фреш-бары стали самым динамично развивающимся сектором общепита


Лидер по числу фреш-баров – Москва с ее 850 заведениями. Спрос на такой вид общепитовских точек в России растет на фоне вхождения в моду здорового образа жизни, считает Игорь Бухаров президент Федерации рестораторов и отельеров РФ. Другой причиной есть небольшие вложения (много площади для такого бара не нужно); простота оборудования и небольшие расходы на овощи и фрукты.

Однако, по мнению Андрея Петракова, исполнительного директора консалтинговой компании Restcon, мотивом развития фреш-баров есть не движение за здоровый образ жизни, а растущая тенденция популяризации предпринимательства среди молодых людей.

Всего на конец февраля 2018 года в 15 крупнейших городах России насчитывалось более 34,7 тыс. заведений общественного питания.
Экономика / Главные новости
Добавил: George21 Сегодня, 14:40
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