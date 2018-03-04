Samsung работает над защищенным смартфоном для экстренных спецслужб

Снимки данного смартфона были опубликованы в социальной сети Twitter на странице блогера Roland Quandt. Так как это защищенный девайс, то эксперты сразу же вспомнили о таких проектах южнокорейского бренда как Galaxy S9 Active или Xcover 5. Тем не менее, позже стало понятно, что это специальный смартфон Samsung, который компания разрабатывает специально для сотрудников экстренных служб.По предварительной информации, смартфон получит 5,5-дюймовый дисплей. В аппаратной платформе окажется модуль оперативной памяти с объемом 4 гигабайта, а также встроенный носитель на 32 Гб и аккумулятор на 4500 мАч. Также стоит отметить опцию Push to Talk, которая позволит включить режим рации на телефоне.