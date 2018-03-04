Военные США рассказали о тренировках солдат ВСУ на полигоне под Львовом
На Яворовском полигоне под Львовом, начиная с 2015 года, солдаты украинской армии тренируются под опекой американских военнослужащих. Как говорят сами американцы, это необходимый элемент для сближения Украины с НАТО.
На переоборудованном Яворовском полигоне ежедневно проходят занятия, проводимые инструкторами из Канады, США, Великобритании и Литвы. На постоянном режиме на базе расквартировано 200 американских и 250 канадских военнослужащих. Для них построены отдельные казармы, спортзал, пишет французское издание Le Temps.
Для проведения тренировок на полигон приезжают также инструкторы из Великобритании и Литвы.
Американские военные сообщили изданию о том, что отдельная программа обучения для украинских солдат не связана с военно-политическим конфликтом Киева и Москвы. Ее целью есть приведение украинской армии к стандартам НАТО.
Уже на полигоне в Яворове прошли натовскую переподготовку больше 6 тысяч солдат ВСУ.
На переоборудованном Яворовском полигоне ежедневно проходят занятия, проводимые инструкторами из Канады, США, Великобритании и Литвы. На постоянном режиме на базе расквартировано 200 американских и 250 канадских военнослужащих. Для них построены отдельные казармы, спортзал, пишет французское издание Le Temps.
Для проведения тренировок на полигон приезжают также инструкторы из Великобритании и Литвы.
Американские военные сообщили изданию о том, что отдельная программа обучения для украинских солдат не связана с военно-политическим конфликтом Киева и Москвы. Ее целью есть приведение украинской армии к стандартам НАТО.
Уже на полигоне в Яворове прошли натовскую переподготовку больше 6 тысяч солдат ВСУ.
Политика
Добавил: George21 Сегодня, 13:40