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Греческий остров Кефалиния стал местом массового исцеления душевнобольных людей из-за церкви святого Герасима

В 50-х годах землетрясение разрушило все города греческого острова Кефалиния, но благодаря церкви святого Герасима люди могли избавиться от психических расстройств. Сейчас он стал местом массового исцеления душевнобольных людей и центром паломничества.

Храм расположился в живописной долине рядом с женским монастырем, основанным святым заступником в 16 веке. Здесь монахини ухаживают за пациентами, находящимися на лечении длительное время, но в октябре и августе сюда приезжает много верующих людей. Тогда рака с мощами Герасима стоит в главной церкви, а потом проносится рядом с больными, лежащими на земле. Некоторые одержимые злыми духами лица начинают бросаться на священников, но потом замирают на некоторое время.

Греческий остров Кефалиния стал местом массового исцеления душевнобольных людей из-за церкви святого Герасима


Во время исцеления резко гаснут свечи, может разбиться стекло или происходят другие знамения. Исторические документы описывают случай, когда одна пациентка после кончины святого упала в его колодец и после освобождения была исцелена от недуга.
В мире
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 13:10
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