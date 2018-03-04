Греческий остров Кефалиния стал местом массового исцеления душевнобольных людей из-за церкви святого Герасима

Храм расположился в живописной долине рядом с женским монастырем, основанным святым заступником в 16 веке. Здесь монахини ухаживают за пациентами, находящимися на лечении длительное время, но в октябре и августе сюда приезжает много верующих людей. Тогда рака с мощами Герасима стоит в главной церкви, а потом проносится рядом с больными, лежащими на земле. Некоторые одержимые злыми духами лица начинают бросаться на священников, но потом замирают на некоторое время.Во время исцеления резко гаснут свечи, может разбиться стекло или происходят другие знамения. Исторические документы описывают случай, когда одна пациентка после кончины святого упала в его колодец и после освобождения была исцелена от недуга.