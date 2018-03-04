В Украине рассказали о возможных странах-участниках в миротворческой миссии на Донбассе
По словам министра обороны Украины, которым является Степан Полторак, на сегодняшний день у страны имеется несколько потенциальных партнеров для проведения миротворческой миссии на Донбассе. Отмечаются такие страны как Швеция и Финляндия.
Стало известно, что Полторак недавно посещал столицу Финляндии – Хельсинки – и там он провел беседу с главой государства. В рамках разговора финский президент подтвердил намерения принять участие в миротворческой миссии на Донбассе в случае надобности. Помимо этого Полторак утверждает, что есть и другие страны, которые могут отправить свои войска в регион.
Если говорить конкретнее, то в список участников в миротворческой миссии может попасть и Швеция. В Минобороны Украины отмечают, что 5 марта Полторак встретиться с представителем оборонного ведомства этой страны и обсудит перспективу своего участия.
Сам министр обороны Украины сказал, что все эти вопросы будут обсуждаться для того, чтобы решить военную проблему на востоке страны без человеческих потерь.
Стало известно, что Полторак недавно посещал столицу Финляндии – Хельсинки – и там он провел беседу с главой государства. В рамках разговора финский президент подтвердил намерения принять участие в миротворческой миссии на Донбассе в случае надобности. Помимо этого Полторак утверждает, что есть и другие страны, которые могут отправить свои войска в регион.
Если говорить конкретнее, то в список участников в миротворческой миссии может попасть и Швеция. В Минобороны Украины отмечают, что 5 марта Полторак встретиться с представителем оборонного ведомства этой страны и обсудит перспективу своего участия.
Сам министр обороны Украины сказал, что все эти вопросы будут обсуждаться для того, чтобы решить военную проблему на востоке страны без человеческих потерь.
Политика / Главные новости
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 13:30