В Украине рассказали о возможных странах-участниках в миротворческой миссии на Донбассе

Стало известно, что Полторак недавно посещал столицу Финляндии – Хельсинки – и там он провел беседу с главой государства. В рамках разговора финский президент подтвердил намерения принять участие в миротворческой миссии на Донбассе в случае надобности. Помимо этого Полторак утверждает, что есть и другие страны, которые могут отправить свои войска в регион.Если говорить конкретнее, то в список участников в миротворческой миссии может попасть и Швеция. В Минобороны Украины отмечают, что 5 марта Полторак встретиться с представителем оборонного ведомства этой страны и обсудит перспективу своего участия.Сам министр обороны Украины сказал, что все эти вопросы будут обсуждаться для того, чтобы решить военную проблему на востоке страны без человеческих потерь.