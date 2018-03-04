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В Украине рассказали о возможных странах-участниках в миротворческой миссии на Донбассе

По словам министра обороны Украины, которым является Степан Полторак, на сегодняшний день у страны имеется несколько потенциальных партнеров для проведения миротворческой миссии на Донбассе. Отмечаются такие страны как Швеция и Финляндия.

В Украине рассказали о возможных странах-участниках в миротворческой миссии на Донбассе


Стало известно, что Полторак недавно посещал столицу Финляндии – Хельсинки – и там он провел беседу с главой государства. В рамках разговора финский президент подтвердил намерения принять участие в миротворческой миссии на Донбассе в случае надобности. Помимо этого Полторак утверждает, что есть и другие страны, которые могут отправить свои войска в регион.

Если говорить конкретнее, то в список участников в миротворческой миссии может попасть и Швеция. В Минобороны Украины отмечают, что 5 марта Полторак встретиться с представителем оборонного ведомства этой страны и обсудит перспективу своего участия.

Сам министр обороны Украины сказал, что все эти вопросы будут обсуждаться для того, чтобы решить военную проблему на востоке страны без человеческих потерь.
Политика / Главные новости
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 13:30
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