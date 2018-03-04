Сибирская огромная реликтовая змея может скоро выйти на охоту

Немецкому ученому Герхарду Фридриху Миллеру удалось встретиться с человеком, столкнувшимся с загадочным существом. Оно отличалось от других рептилий золотым оттенком кожи и огромной головой. Тогда ему одному удалось выжить, но все остальные свидетели события погибли. Затем в 2001 г 9-метровая змея была замечена на территории Свердловской области.Манси считают, что эти гиганты живут в озерах и прячутся в иле, а потому они предпочитают во время ловли рыбы не поднимать шум, чтобы не разбудить древнего обитателя глубин. Если весной люди слышат звуки “неч-неч”, великий змей просыпается и хочет выйти на сушу.