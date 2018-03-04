Ксения Бородина призывает фолловеров публиковать фото со своими домашними любимцами
В Instagram популярной ведущей «Дом-2» Ксении Бородиной появилось фото, на котором она позирует с любимцем семьи – котом Шанти.
Звезда рассказала, что ей нравится в Шантике все - как он спит, играет с детьми, умывается и выпрашивает лакомства.
Бородина призывает свои подписчиков публиковать снимки с котами, которые часто бывают очень забавны и смешны. Под фото Ксения просит оставлять хэштеги #котозависимость и #нельзянеподелиться.
Примечательно, что ведущая телестройки отключила возможность комментировать этот пост и потому узнать мнение фолловеров или хейтеров не удастся.
Впрочем, это не помешало подписчикам Бородиной публиковать фотки своих любимых котиков под указанными тегами.
Звезда рассказала, что ей нравится в Шантике все - как он спит, играет с детьми, умывается и выпрашивает лакомства.
Бородина призывает свои подписчиков публиковать снимки с котами, которые часто бывают очень забавны и смешны. Под фото Ксения просит оставлять хэштеги #котозависимость и #нельзянеподелиться.
Примечательно, что ведущая телестройки отключила возможность комментировать этот пост и потому узнать мнение фолловеров или хейтеров не удастся.
Впрочем, это не помешало подписчикам Бородиной публиковать фотки своих любимых котиков под указанными тегами.