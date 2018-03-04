Новый пикап SsangYong Musso придставят в Женеве
Компания SsangYong презентует на автосалоне в Женеве новый пикап SsangYong Musso. В сети накануне появились фотографии автомобиля, который построен на одной платформе с внедорожником SsangYong G4 Rexton.
Размеры пикапа SsangYong Musso составляют 5095X1950X1840 мм, при колёсной базе 3 100 мм. В подкапотном пространстве автомобиля установлен дизельный двигатель объёмом 2,2 литра мощностью 187 лошадиных сил. Работает силовой агрегат на пару с «механикой» или «автоматом». Привод предлагается задний и полный с опцией блокировки дифференциала.
В оснащение пикапа SsangYong Musso входит кондиционер, система стабилизации, фирменная аудиосистема с четырьмя колонками, девять аэрбегов, обогрев боковых зеркал заднего обзора, а также светодиодные дневные ходовые огни и 17-дюймовые колёсные диски из лёгкого сплава. «Топовые» модификации имеют кожаный салон и более расширенный список оснащения.
Размеры пикапа SsangYong Musso составляют 5095X1950X1840 мм, при колёсной базе 3 100 мм. В подкапотном пространстве автомобиля установлен дизельный двигатель объёмом 2,2 литра мощностью 187 лошадиных сил. Работает силовой агрегат на пару с «механикой» или «автоматом». Привод предлагается задний и полный с опцией блокировки дифференциала.
В оснащение пикапа SsangYong Musso входит кондиционер, система стабилизации, фирменная аудиосистема с четырьмя колонками, девять аэрбегов, обогрев боковых зеркал заднего обзора, а также светодиодные дневные ходовые огни и 17-дюймовые колёсные диски из лёгкого сплава. «Топовые» модификации имеют кожаный салон и более расширенный список оснащения.
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Добавил: Алина Сегодня, 13:20