Новый пикап SsangYong Musso придставят в Женеве

Размеры пикапа SsangYong Musso составляют 5095X1950X1840 мм, при колёсной базе 3 100 мм. В подкапотном пространстве автомобиля установлен дизельный двигатель объёмом 2,2 литра мощностью 187 лошадиных сил. Работает силовой агрегат на пару с «механикой» или «автоматом». Привод предлагается задний и полный с опцией блокировки дифференциала.В оснащение пикапа SsangYong Musso входит кондиционер, система стабилизации, фирменная аудиосистема с четырьмя колонками, девять аэрбегов, обогрев боковых зеркал заднего обзора, а также светодиодные дневные ходовые огни и 17-дюймовые колёсные диски из лёгкого сплава. «Топовые» модификации имеют кожаный салон и более расширенный список оснащения.