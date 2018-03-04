Визажист из Дагестана превратилась в Ольгу Бузову, подобрав удачный мейк-ап

Визажист удачно подобрала мейк-ап, целиком соответствующий внешности звезды. Результат превзошел все ожидания и вверг в шок пользователей.Как оказалось, девушка является поклонницей Бузовой и очень хочет познакомиться со своим кумиром.При этом после нанесения косметики, девушка преобразилась и вполне может сойти за двойника ведущей «Дом-2».Фолловеры отметили, что дагестанка стала похожа не только на Бузову, но и на певицу Алсу. А хейтеры написали, что копия получилась намного миловиднее оригинала.Также визажист спела хит Ольги Бузовой «Wi-Fi» и скопировала пластику движений знаменитости.