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Визажист из Дагестана превратилась в Ольгу Бузову, подобрав удачный мейк-ап

Девушке из Каспийска не потребовался пластический хирург, чтобы превратиться в знаменитую Ольгу Бузову.

Визажист удачно подобрала мейк-ап, целиком соответствующий внешности звезды. Результат превзошел все ожидания и вверг в шок пользователей.

Визажист из Дагестана превратилась в Ольгу Бузову, подобрав удачный мейк-ап

Как оказалось, девушка является поклонницей Бузовой и очень хочет познакомиться со своим кумиром.

При этом после нанесения косметики, девушка преобразилась и вполне может сойти за двойника ведущей «Дом-2».

Визажист из Дагестана превратилась в Ольгу Бузову, подобрав удачный мейк-ап

Фолловеры отметили, что дагестанка стала похожа не только на Бузову, но и на певицу Алсу. А хейтеры написали, что копия получилась намного миловиднее оригинала.

Также визажист спела хит Ольги Бузовой «Wi-Fi» и скопировала пластику движений знаменитости.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:57
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