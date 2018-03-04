Автомобили Toyota Land Cruiser Prado и Harrier получили тюнинг от ателье Wald

В частности, тюнеры предлагают автомобилям Toyota Land Cruiser Prado и Toyota Harrier кузовной обвес, который кардинально изменит внешний вид. Также модификации подверглись колёсные диски, бамперы и решётка радиатора.Пакет доработок Sports Line для внедорожника Land Cruiser Prado помимо решётки радиатора и бамперов предусматривает накладки для расширения колёсных арок и видоизменённые подножки, а также тюнеры оснастили автомобиль другой выпускной системой с патрубками, которые находятся по бокам кузова.В пакет доработок для кроссовера Toyota Harrier входят практически те же элементы, при этом дизайн кроссовера становится более элегантным. В плане технического оснащения тюнингованные автомобили не отличаются от базовых моделей.