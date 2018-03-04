Автомобили Toyota Land Cruiser Prado и Harrier получили тюнинг от ателье Wald
Тюнеры из ателье Wald International для автомобилей Toyota Land Cruiser Prado и Harrier разработали пакеты дополнений. Отмечается, что кроссовер Harrier представляет собой копию премиального автомобиля Lexus RX.
В частности, тюнеры предлагают автомобилям Toyota Land Cruiser Prado и Toyota Harrier кузовной обвес, который кардинально изменит внешний вид. Также модификации подверглись колёсные диски, бамперы и решётка радиатора.
Пакет доработок Sports Line для внедорожника Land Cruiser Prado помимо решётки радиатора и бамперов предусматривает накладки для расширения колёсных арок и видоизменённые подножки, а также тюнеры оснастили автомобиль другой выпускной системой с патрубками, которые находятся по бокам кузова.
В пакет доработок для кроссовера Toyota Harrier входят практически те же элементы, при этом дизайн кроссовера становится более элегантным. В плане технического оснащения тюнингованные автомобили не отличаются от базовых моделей.
В частности, тюнеры предлагают автомобилям Toyota Land Cruiser Prado и Toyota Harrier кузовной обвес, который кардинально изменит внешний вид. Также модификации подверглись колёсные диски, бамперы и решётка радиатора.
Пакет доработок Sports Line для внедорожника Land Cruiser Prado помимо решётки радиатора и бамперов предусматривает накладки для расширения колёсных арок и видоизменённые подножки, а также тюнеры оснастили автомобиль другой выпускной системой с патрубками, которые находятся по бокам кузова.
В пакет доработок для кроссовера Toyota Harrier входят практически те же элементы, при этом дизайн кроссовера становится более элегантным. В плане технического оснащения тюнингованные автомобили не отличаются от базовых моделей.
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Добавил: Алина Сегодня, 12:40