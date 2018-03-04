Татьяна Буланова допускает новое замужество

После развода с футболистом Вячеславом Радимовым, Татьяна Буланова поблагодарила его за счастливые 11 лет совместной жизни и сосредоточилась на творчестве и воспитании общего с Радимовым сына. При этом пара продолжает жить в одной квартире и Вячеслав Радимов также принимает активное участие в воспитании Никиты. Также исполнительница призналась, что бывший муж приглашал её на свой день рождения и она согласилась присутствовать на этом празднике.Однако Татьяна Буланова во всеуслышание заявляет, что не прочь в третий раз выйти замуж. На вопросы друзей она откровенно призналась, что считает себя на выданье и если на жизненном пути попадётся достойный кандидат, то вновь пойдёт под венец. Но певица далеко идущих планов не строит и говорит, что на всё божья воля.К слову, совсем недавно вышел новый клип на песню "В доме, где живёт моя печаль", в котором сюжетная линия напоминает личную жизнь самой Булановой.