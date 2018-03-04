АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Восстание машин уже началось и технологии искусственного интеллекта порабощают человечество
EUR 69.47 USD 56.66
Курс валют на 03.03.2018

Татьяна Буланова допускает новое замужество

В недавнем интервью Татьяна Буланова откровенно рассказала о личной жизни, назвала себя "невестой на выданье" и не исключила третье замужество.

Татьяна Буланова допускает новое замужество


После развода с футболистом Вячеславом Радимовым, Татьяна Буланова поблагодарила его за счастливые 11 лет совместной жизни и сосредоточилась на творчестве и воспитании общего с Радимовым сына. При этом пара продолжает жить в одной квартире и Вячеслав Радимов также принимает активное участие в воспитании Никиты. Также исполнительница призналась, что бывший муж приглашал её на свой день рождения и она согласилась присутствовать на этом празднике.

Татьяна Буланова допускает новое замужество


Однако Татьяна Буланова во всеуслышание заявляет, что не прочь в третий раз выйти замуж. На вопросы друзей она откровенно призналась, что считает себя на выданье и если на жизненном пути попадётся достойный кандидат, то вновь пойдёт под венец. Но певица далеко идущих планов не строит и говорит, что на всё божья воля.



К слову, совсем недавно вышел новый клип на песню "В доме, где живёт моя печаль", в котором сюжетная линия напоминает личную жизнь самой Булановой.


dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Инна Сегодня, 10:13
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В плазменном шаре был замечен двигающийся
Лолита Милявская напомнила пользователям Сети,
Ученые: В этом году на нашу планету обрушатся 30
Ученые: Лечение онкологии стало возможным
Toyota создала подразделение для разработки
Пользователи Сети считают, что молодой супруг
В 2018 году Apple выпустит бюджетный MacBook Air
Новое купе Mercedes-AMG GT показали на тизерах в
Более 40 городов по всему миру полностью перешли
Внедорожник Toyota RAV4 2019 года представили на
СМИ: Пианист Олег Полянский был любовником
В Москве сотрудники полиции задержали сошедшего с
Питание беременной матери влияет на скорость
Немецкие социал-демократы согласились создать
Борис Гребенщиков после госпитализации в клинику
Мама Тимати Симона Юнусова разрешает 3-летней
Игорь Николаев трогательно поздравил Аллу
Анна Седокова недовольна услугами аэропорта
Дана Борисова опубликовала пост, в котором
Еврокомиссия выделит Украине 32,5 млн евро на
Российские ученые восстанавливают скелет мамонта
Аукцион шкатулок для сигар собрал более €1,4 млн
Зять Ольги Зарубиной Евгений Гудков хочет
50-летняя Памела Андерсон готова выйти замуж в
Тутта Ларсен рассказала о своем отношении к
Роза Сябитова огорчила поклонников рассуждениями
В Facebook чат-боты ставят пользователям ложные
Сын Полины Гагариной приобрел метеорит, в
В России «упали» цены на смартфон Samsung Galaxy
Рестайлинговый кроссовер Honda Pilot запечатлён
Просмотреть все новости