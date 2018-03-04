Ольга Бузова ответила Нагиеву, что не может спать без трусов

Шуточную публикацию не оставила без внимания Ольга Бузова, которая пожаловалась своему другу, что она так спать пока не может, потому что у нее на Дальнем Востоке сейчас холодно.Таким образом, Ольга Бузова дала пищу для шуток хейтерам, которые с иронией отмечали, что «плясать почти без трусов не холодно, а как спать так морозком надует».Напомним, что когда Ольга Бузова разводилась со своим мужем Дмитрием Тарасовым, Дмитрий Нагиев оказался в числе тех, кто поддержал знаменитость. При этом сам шоумен расплывчато вспоминает тот период и считает, что «в тот период жизни все выдержал с чувством и достоинством».