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Ольга Бузова ответила Нагиеву, что не может спать без трусов

В Instagram Instagram появился пост о весне, в котором он сообщает что уже можно «есть вербу, не бояться проктологов и спать без трусов».

Шуточную публикацию не оставила без внимания Ольга Бузова, которая пожаловалась своему другу, что она так спать пока не может, потому что у нее на Дальнем Востоке сейчас холодно.

Ольга Бузова ответила Нагиеву, что не может спать без трусов

Таким образом, Ольга Бузова дала пищу для шуток хейтерам, которые с иронией отмечали, что «плясать почти без трусов не холодно, а как спать так морозком надует».

Ольга Бузова ответила Нагиеву, что не может спать без трусов

Напомним, что когда Ольга Бузова разводилась со своим мужем Дмитрием Тарасовым, Дмитрий Нагиев оказался в числе тех, кто поддержал знаменитость. При этом сам шоумен расплывчато вспоминает тот период и считает, что «в тот период жизни все выдержал с чувством и достоинством».
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:30
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