Зрители «Дома-2» подозревают, что возраст Таты Абрамсон перевалил за тридцать

Поклонники телестройки подсчитали, что супруге Валерия Блюменкранца никак не меньше 32 лет, что отображено в ее внешности на последних фотографиях.Хейтеры утверждают, что Абрамсон не спасает уже ни косметика ни фотошоп. Среди причин преждевременного старения девушки отметили ее неудачную генетику и армянские корни.Пользователи пишут, что всем давно известно, что на проекте уже давно нет 18-летних, а возраст назначают организаторы. Этот вызывает лишь жалость к участникам, которые по факту и звездами не стали, и в реальной жизни не научились жить.