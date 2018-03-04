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Зрители «Дома-2» подозревают, что возраст Таты Абрамсон перевалил за тридцать

Несколько дней назад участнице реалити-шоу «Дом-2» Тате Абрамсон-Блюменкранц исполнилось 25 лет, но зрители проекта подозревают, что на самом деле ей давно перевалило за тридцать.

Поклонники телестройки подсчитали, что супруге Валерия Блюменкранца никак не меньше 32 лет, что отображено в ее внешности на последних фотографиях.

Зрители «Дома-2» подозревают, что возраст Таты Абрамсон перевалил за тридцать

Хейтеры утверждают, что Абрамсон не спасает уже ни косметика ни фотошоп. Среди причин преждевременного старения девушки отметили ее неудачную генетику и армянские корни.

Пользователи пишут, что всем давно известно, что на проекте уже давно нет 18-летних, а возраст назначают организаторы. Этот вызывает лишь жалость к участникам, которые по факту и звездами не стали, и в реальной жизни не научились жить.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:43
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