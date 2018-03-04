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Настя Каменских разочаровала поклонников неудачным внешним видом на фото в Instagram

Певица в последнее время сильно увлечена разными стилями, часто подвергаясь критике со стороны поклонников. Настя Каменских разочаровала их неудачным внешним видом на фото в Instagram.

Подписчики давно считают, что исполнительница копирует своих звездных коллег и лишается индивидуальности, а в новом сюжете она решила позировать перед камерой сидя на корточках возле старой двери. Фанаты обратили внимание на высунутый язык Насти Каменских, который уже раздражает многих людей, после чего нелестно отозвались о ее прическе.

Настя Каменских разочаровала поклонников неудачным внешним видом на фото в Instagram


Пользователи сетей отметили, что в таком виде артистка напоминает Анастасию Волочкову, так что скоро можно будет увидеть снимки со шпагатом. Они также посчитали сюжет вульгарным, а дальше раскритиковали пальто знаменитости, сделавшее ее ноги толще, чем в реальности.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 09:25
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