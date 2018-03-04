Новый родстер Mazda MX-5 получит более мощный двигатель

Как сообщили в пресс-центре регулятора, в подкапотном пространстве японского автомобиля будет установлен бензиновый мотор выдающий 181 лошадиную силу. Отмечается, что этот более мощный силовой агрегат станет единственным для японского родстера Mazda MX-5.До сих пор автомобиль Mazda MX-5 комплектуется 4-цилиндровым агрегатом SkyActive-G производительностью 155 лошадиных сил. Эксперты считают, что родстер с более мощным силовым агрегатом будет относиться к третьему поколению. Не исключено, что в будущем будут выпущены гибридная и электрическая версии Mazda MX-5.В свою очередь инженеры компании Mazda отметили, что после обновления «зелёные» версии родстера не будут уступать электрокарам по вредным выбросам при выработке электроэнергии. Ранее также сообщалось, что автомобили Mazda будут комплектоваться роторными силовыми агрегатами.