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Новый родстер Mazda MX-5 получит более мощный двигатель

Накануне стало известно, что новый родстер Mazda MX-5 будет оснащён более производительным двигателем. Данные о мощном агрегате для родстера появились в информационной базе США, которая отвечает за безопасность дорожного движения.

Новый родстер Mazda MX-5 получит более мощный двигатель


Как сообщили в пресс-центре регулятора, в подкапотном пространстве японского автомобиля будет установлен бензиновый мотор выдающий 181 лошадиную силу. Отмечается, что этот более мощный силовой агрегат станет единственным для японского родстера Mazda MX-5.

До сих пор автомобиль Mazda MX-5 комплектуется 4-цилиндровым агрегатом SkyActive-G производительностью 155 лошадиных сил. Эксперты считают, что родстер с более мощным силовым агрегатом будет относиться к третьему поколению. Не исключено, что в будущем будут выпущены гибридная и электрическая версии Mazda MX-5.

В свою очередь инженеры компании Mazda отметили, что после обновления «зелёные» версии родстера не будут уступать электрокарам по вредным выбросам при выработке электроэнергии. Ранее также сообщалось, что автомобили Mazda будут комплектоваться роторными силовыми агрегатами.
Авто / Главные новости
Добавил: Алина Сегодня, 11:30
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